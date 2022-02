Gazidis:” Il calcio italiano deve evolversi. I stadi sono alla base”

Ivan Gazidis, Ceo del Milan, ha rilasciato un intervista ai microfoni di CNN dove ha parlato del futuro rossonero.

Ivan Gazidis, CEO del Milan, ha rilasciato un intervista ai microfoni della CNN nella quale ha parlato die progetti futuri del club rossonero. "Nuove infrastrutture sostenibili sono le fondamenta per costruire il futuro del calcio. E in Italia questo è un passo che va fatto. Il calcio in Italia era ai vertici del mondo 20, 30 anni fa, ma non è riuscito a costruirsi delle fondamenta per il futuro. Deve farlo se vuole avere un domani sostenibile, solido ed emozionante. Il calcio italiano può riuscirci, il potenziale che può sbloccare è incredibile. Oggi, il calcio non è più solamente un gioco per uomini. È uno sport accessibile a tutti, sempre più donne si stanno avvicinando al calcio in tutto il mondo. È uno sport globale, quindi deve evolvere per essere più inclusivo. Il primo passo è avere uno stadio sicuro e inclusivo in cui tutti possano realmente sentirsi parte di un evento. Il tema sui nuovi stadi ha portato il dialogo direttamente sul ruolo sociale del calcio e sui temi di inclusione e diversity su cui il Milan è da sempre in prima fila".