Gaudenzi: “Milan, per prima cosa rinnova Maldini e Massara”

Redazione Il Milanista

L’ex milanista Gianluca Gaudenzi ha risposto ai microfoni di MilanNews.it per parlare dell’attualità rossonera in riferimento al mercato e al futuro del Milan con l’avvento di Redbird. Ecco le sue parole:

Gaudenzi, la priorità in questo momento è il rinnovo del tandem Maldini-Massara?

“E non potrebbe essere altrimenti. Sono stati due miei ex compagni e posso dire che la permanenza di Paolo e Ricky in rossonero è la base di partenza per ogni cosa. Insieme a Stefano Pioli sono stati i principali artefici dello Scudetto”.

Maldini è un campione e si è dimostrato tale anche dietro la scrivania. Ma di Massara era convinto potesse essere così bravo?

“In campo era un talento. A Pescara abbiamo vissuto un anno importante, aveva una velocità di azione e di pensiero incredibile. Si è dimostrata una gran brava persona e un addetto ai lavori estremamente competente. Con Paolo si completano alla perfezione e quando vinci uno Scudetto i discorsi stanno a zero”.

Stefano Pioli l’ha impressionata?

“Ha fatto grandi cose, c’è ben poco da aggiungere”.

Sul mercato quali saranno secondo lei i primi colpi rossoneri?

“Anzitutto bisognerà capire le garanzie che potrà dare Zlatan Ibrahimovic e muoversi in questo senso. Poi andrà sostituito degnamente Kessiè che negli ultimi anni ha costituito una diga invalicabile a centrocampo. Non sarà semplice”.

Non le sorprende che si cerchi con insistenza un difensore centrale nonostante la difesa sia stata un punto di forza dell’ultima stagione?

“I campionati sono lunghi, poi c’è la Champions League e la Coppa Italia. Quando si vuole far bene in ogni competizione serve una rosa profonda e di alta qualità”.

Leao va blindato?

“Per quello che posso dire, guardando da fuori, si è rivelato determinante. Ha dimostrato di avere numeri di campione ed è uno che sa infiammare i tifosi. Tifosi che, va detto, sono stati la vera arma in più del Milan in casa e in trasferta”.

Un colpo in entrata come Zaniolo potrebbe essere quello giusto per far infiammare ancor di più una piazza già bollente?

“Ha qualità importantissime. In Italia, di quell’età, non ce ne sono tanti più forti in circolazione”.