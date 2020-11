MILANO – Rino Gattuso è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di Napoli-Milan. Sulla sua ex squadra: “Credono fortemente in Ibra, i compagni sono con lui al 100%. E’ più forte adesso che dieci anni fa. Mettono palle perché sanno che ci arriva, non è la squadra più forte ma la mentalità è mettersi a disposizione, non solo saper giocare a calcio. Dobbiamo far poco i professori”.