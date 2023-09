Gattuso è pronto ad abbracciare un nuovo progetto: di cosa si tratta?

Gennaro Gattuso, ex leggenda ed ex allenatore del Milan, è pronto a sbarcare su una nuova panchina. Dopo le esperienze...

Gennaro Gattuso, ex leggenda ed ex allenatore del Milan, è pronto a sbarcare su una nuova panchina. Dopo le esperienze, infatti, in Svizzera, Grecia e Spagna, il tecnico calabrese potrebbe firmare con un club francese.

GATTUSO: LA POSSIBILE DESTINAZIONE — Contatti sempre più frequenti tra Gattuso e l'Olympique Lione, che ha deciso di affidarsi alle mani del tecnico italiano dopo l'inizio di stagione al di sotto delle aspettative. Blanc, ex allenatore dell'OL è stato esonerato ieri: gli è stato fatale l'1-4 incassato in casa dal PSG in un inizio di stagione dove i francesi hanno conquistato solo un punto in quattro giornate.

