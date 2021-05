Gattuso complica i piani del Milan per Vlahovic

Ecco perché Gattuso potrebbe complicare i piani del Milan

MILANO - Nelle ultime partite del Milan si è notato l'assenza, nella rosa di Pioli, di vice Ibrahimovic. Per questo motivo Paolo Maldini e Frederic Massara lavoreranno per riempire questa mancanza. Tra i tanti nomi accostati al club di via Aldo Rossi ci sono Gianluca Scamacca e Dusan Vlhanovic. Il classe 2000 di origine serba è il preferito del duo di mercato rossonera. Un obiettivo non facile visto che la Fiorentina per far partire il proprio gioiello spara altissimo: 50 milioni di euro. E difficilmente il patron italo-americano farà degli sconti per lasciare parte il proprio bomber.