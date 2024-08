Gasperini su Brescianini: “Ottimo acquisto di qualità. L’ho spostato…”

Gian Piero Gasperini, intervistato da Sky Sport dopo il 4-0 ai danni del Lecce al Via del Mare, ha parlato così della prestazione...

Gian Piero Gasperini, intervistato da Sky Sport dopo il 4-0 ai danni del Lecce al Via del Mare, ha parlato così della prestazione dei suoi nerazzurri e anche di mercato: "Questa sera abbiamo tirato fuori una buona prestazione da tutti i punti di vista. In una situazione apparentemente di difficoltà, i ragazzi sono scesi in campo e hanno giocato molto bene. Avevano grande voglia di giocare la prima di campionato".