Ganz: “Vincere il Derby è meraviglioso. Questa è la strada giusta!”

Sulla vittoria contro le nerazzurre: “Bene i tre punti e poi quando vinci il derby è una cosa meravigliosa. Mancavano tantissime giocatrici, avevamo in realtà pochi cambi ma chi è entrato ha fatto bene. Abbiamo difeso molto bene, abbiamo fatto tre gol e questo è importante. Quindi ci portiamo a casa questi tre punti che sono strameritati e sono felicissimo per tutto il Milan. Per i sacrifici che fanno le ragazze, per quelli della società e dello staff”.