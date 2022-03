GANZ: “1-6? Loro ci hanno segnato, noi abbiamo sbagliato”

Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club commentando la sconfitta contro la Juventus.

«Siamo partiti bene poi abbiamo preso questo gol da calcio d’angolo, una disattenzione incredibile, poi abbiamo avuto questa occasione con Thomas davanti al portiere ma non siamo riusciti a segnare e poi abbiamo preso lo 0-2. Nel secondo tempo siamo entrate in campo con un atteggiamento diverso con determinazione, con voglia abbiamo avuto 4-5 occasioni clamorose a tu per tu con il portiere, loro ci hanno segnato e noi abbiamo sbagliato. Un 1-6 pesantissimo, ho detto alle ragazze che non abbiamo fatto una bella figura cerchiamo di ricominciare la settimana nella maniera giusta in modo da affrontare la Roma come abbiamo fatto contro la Juventus»