Gandini: “Milan-Fiorentina? Due grandi squadre, partita difficile”

Lo storico ex dirigente del Milan è intervenuto a Radio FirenzeViola, dove ha parlato della sfida di sabato tra i rossoneri e la Fiorentina

Dopo la pausa per le nazionali, il Milansi sta preparando per tornare in campo. Sabato sera i rossoneri sfideranno a San Siro la Fiorentina, nel match valido per la tredicesima giornata di Serie A. Intervenuto a Radio FirenzeViola, Umberto Gandini, storico ex dirigente del club rossonero, ha parlato proprio di questa partita.

Le parole di Gandini — "Si tratta di due grandi squadre, rappresentano gli incroci del calcio italiano tra due nobili. Il Milan ha più problemi, per una crisi di risultati legata alla crisi degli infortuni. Adess0 però affronta una partita difficile anche a livello ambientale e reduce da un pareggio risicato, con le principali bocche di fuoco fuori causa. I risultati non sono in linea con le aspettative e all'orizzonte c'è la gara spartiacque con il Borussia Dortmund".

