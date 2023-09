Galliani: “Silvio? Non solo il mio Presidente, ma il mio maestro di vita”

Oggi, 29 settembre 2023, Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 87 anni. Lo storico presidente del Milan, con cui ha vinto la bellezza di 29 trofei, in 31 anni di presidenza. In seguito Silvio ha sposato la causa Monza, dove in appena quattro anni ha creato un progetto forte che ha raggiunto la massima divisione italiana: la Serie A.