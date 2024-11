Di nuovo Galliani: “Nesta ha la fiducia totale e assoluta della società”

In esclusiva a SportFace.it ha parlato l'ad del Monza Adriano Galliani che in vista del mercato invernale ha detto: “Il mercato è a gennaio, siamo a novembre. Inutile parlarne ora. Pensiamo a fare punti con Torino e Como . Abbiamo una carenza di punti, non di gioco. Nesta ha la fiducia totale e assoluta”.

Ancora le sue parole

“Per quanto concerne il club non c'è nessuna trattativa in corso, nessuna offerta. Il Monza è di Fininvest e si va avanti. Gabelli si era esposto? Non so, nessuna offerta arrivata. Io rispondo delle mie azioni, non di quelle altrui".