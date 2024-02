Galliani: “Il Monza sta facendo bene nelle sue prime 2 stagioni in Serie A”

Parlando all'ingresso della sede della Lega Serie A a Milano ha parlato Adriano Galliani che ha detto: "Il Monza va avanti partita per partita, sperando di fare sempre meglio. Stiamo calmi. Questo è il miglior momento quest'anno, ma ricordiamoci i 52 punti dell'anno scorso, anche se a me non piace dire 52 ma 51 in 32 partite, perché dopo le prime sei ne avevamo uno solo. Il Monza sta facendo benissimo nelle sue prime due stagioni in Serie A della sua vita".