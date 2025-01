Galliani: “Mercato? Se fosse aperto 1 settimana si farebbe tutto in 7 giorni”

All'ingresso dell'assemblea di Lega Serie A a Milano ha parlato l'ad del Monza Adriano Galliani che ha detto: “Se può arrivare Jovic ? Non è un sogno, sappiamo che il mercato e le operazioni si fanno tutte nelle ultime 48 ore. Se fosse aperto una settimana si farebbe tutto in sette giorni, invece è aperto un mese e si fanno tante chiacchiere".

Se con Palacios ci sono stati dei discorsi

"Sì, chiacchiere. Durante il mese di mercato c'è la festa degli operatori di mercato. Arrivano a Milano, vanno in alberghi e ristoranti e così passano la vita. È divertente. Delle cose di cui si chiacchiera ne vanno in porto l'1 o il 2%. Se i nostri giocatori piacciono invece, vuole dire che non erano sbagliati". Intanto ottime notizie dalla Champions: tesoretto da ben...>>>