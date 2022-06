Galliani: “Milan-Monza? Sarò nel mio posto fisso a San Siro”

“Pinamonti e Joao Pedro? Guardi, noi abbiamo chiuso per Ranocchia, oggi Cragno fa le visite mediche. Pinamonti e Joao Pedro sono difficili per i costi che implicano ma noi tendenzialmente vorremmo un gruppo sostanzialmente italiano. Calciomercato italiano in difficoltà sul mercato? E’ cambiato. Ora la Serie A è un campionato di transizione, ci sono campionati che fatturano il triplo del calcio italiano. Se firmerei per due pareggi con il Milan? Non ne parliamo, per 31 anni il Milan ha lasciato un segno grande nel mio e nel cuore di Silvio Berlusconi. E’ difficile vedere il Milan come avversario. Io ho un posto fisso a San Siro quando gioca il Milan e quando ci sarà Milan vs Monza vorrò essere lì, non in mezzo agli ospiti”. Queste le parole in esclusiva durante Radio Anch’io Sport su Radio Rai 1 ha parlato l'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani.