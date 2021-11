Galliani: “Pioli bravissimo, Ibrahimovic non mi sorprende”

L'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha parlato del Milan e della lotta Scudetto. Le sue parole.

Adriano Galliani ha parlato e ha detto: “Il Milan sta facendo molto, molto bene. Pioli è bravissimo e sa ovviare agli infortuni. Un Milan al completo sarebbe in grado di lottare per lo scudetto, però non diciamo nulla per evitare di fare pronostici. E' stato bravo l'allenatore a trovare soluzioni anche quando ci sono giocatori importanti fuori. Pioli? Quando vado via da un club cerco di non dare consigli a nessuno e di non dire nulla, ma da tifoso del Milan sono contento per il rinnovo di Pioli perché ha fatto molto bene".