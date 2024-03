Galliani: “Spero che Daniel Maldini possa rimanere a Monza per sempre”

"Lo è sempre stato per me e per il presidente Silvio Berlusconi. Da nonno Cesare allenatore, a Paolo e Daniel in campo. E’ una linea romantica ininterrotta. Io spero che Daniel possa rimanere a Monza per tutta la vita, ma se dovesse tornare al Milan sappia che ha la possibilità di scegliere la maglia numero 3. Ritirata, come la 6 di Franco Baresi, ma utilizzabile solo per un figlio di Paolo".