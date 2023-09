Galliani: “Derby? Non sò, entrambe han dimostrato di aver qualcosa in più”

A parlare del derby di Milano, intercettato dai microfoni di Sportmediaset ci ha pensato l'ex direttore del Milan Adriano Galliani

E' tutto pronto per la stracittadina di Milano, in programma sabato 16 settembre alle ore 18:00. Entrambe le squadre, dopo tre giornate di Serie A, si trovano a punteggio pieno (9 punti) e non vorranno di certo rallentare la corsa.

LE PAROLE DI GALLIANI: — A parlare del derby di Milano, intercettato dai microfoni di Sportmediaset ci ha pensato l'ex direttore del Milan Adriano Galliani. Queste le parole dell'attuale amministratore delegato del Monza: "In queste prime tre giornate Milan e Inter hanno dimostrato di aver fatto qualcosa più delle altre. Il derby? Non vi dico per chi tifo ...", ha chiosato Galliani, risultando, però non molto convicente.

