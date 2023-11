Giovanni Galli: “Senza Leao e Giroud deve sbloccarsi Chukwueze”

Dopo la sosta, il Milan sfiderà la Fiorentina a San Siro: il commento del doppio ex a La Gazzetta dello Sport su alcuni temi di formazione

Dopo la sosta, il Milansfiderà la Fiorentina a San Siro. Giovanni Galli, doppio ex del match, ha parlato al sito de La Gazzetta dello Sport, toccando alcuni temi di formazione delle due squadre.

L'assenza di Leao e Giroud: "In questo momento, affrontare una partita delicata senza due attaccanti così forti può pesare. Per la Fiorentina sarà un vantaggio chiaro, ma mi aspetto che prima o poi si sblocchino anche gli altri. Su tutti Chukwueze. Per ora non si è visto, ma il giocatore visto in Spagna può far divertire".

Il ballottaggio viola fra Nzola e Beltran: "Il prototipo di attaccante perfetto per Italiano è Nzola. Beltran ancora non lo abbiamo visto, sta trovando poco spazio, non sta avendo opportunità fino in fondo. In Argentina ha dimostrato di essere bravo, può avere un bel futuro. Però deve essere messo in condizione di giocare 5-6 partite di fila, altrimenti non si può giudicare".

