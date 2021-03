Galli: “il Milan sarà all’altezza del Manchester United e della nostra storia”. E su Tomori…

MILANO – Dopo la vittoria del Milan sulla Roma per 2 a 1 l’ex giocatore ed ex responsabile del settore giovanile rossonero Filippo Galli ha concesso un’intervista ai microfoni di Milannews.it Ecco le sue parole:

Il Milan arrivava da un momento difficile sia a livello di risultati che di morale. La vittoria con la Roma è più importante a livello di classifica o di spirito per i prossimi impegni? – “Sia per lo spirito perché la squadra ha ritrovato le sue certezza che per la classifica. La quarta è a 8 punti, anche se il Napoli deve recuperare una gara, e possiamo ancora sperare nel campionato anche se ora è tutto nelle mani dell’Inter“.

Secondo lei il recente calo del Milan era dovuto a ragioni fisiche (si parlava di un richiamo di preparazione) o mentali? – “A mio parere la questione è ‘animica’ e non si possono isolare le due parti ovvero la forma fisica e quella mentale. Tra l’altro il concetto di richiamo di preparazione credo e spero sia ormai superato”

La partita di ieri ha visto protagonista in positivo Fikayo Tomori. Come giudica il suo impatto con la maglia del Milan? Se lo aspettava così pronto? – “E’ un giocatore che sinceramente conoscevo poco. Devo fare i complimenti a Massara e Maldini per la loro scelta, sicuramente azzeccata. E’ un giocatore veloce e attento. Ha tutte le qualità per diventare un gran giocatore”.

Il sorteggio di Europa League vedrà affrontarsi Milan e United, due squadre gloriose in cerca di riscatto e entrambe al secondo posto nei loro campionati. Che cosa si aspetta da questo scontro? – “Sarà una grandissima partita tra due grandi squadre. Entrambe le formazioni stanno facendo bene nei rispettivi campionati. Sono certo che il Milan sarà all’altezza del Manchester United e della nostra storia“.

L’ha già indossata alcune volte ma effetto le fa vedere Donnarumma con la fascia di capitano al braccio? – “Sono molto contento per lui! Indossare la fascia di capitano è un onore ed un onere“.