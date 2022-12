Galli: “Amrabat? E’ un giocatore importante, ma dipende dal tipo…”

Giovanni Galli, ex portiere tra le altre anche del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a Lady Radio. Di seguito le sue parole:

Redazione Il Milanista

Giovanni Galli, ex portiere tra le altre anche del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a Lady Radio. Ecco le parole riportate da calciomercato.com.

Su Julian Alvarez: "Non solo Julian Alvarez, ma ci sono tantissimi giovani che la Fiorentina aveva puntato, seguito o quasi preso, ma che poi non sono arrivati per pochi soldi di differenza tra domanda e offerta. Molti sono diventati forti, qualcuno fortissimo, per cui si può dire che valeva la pena investirci sopra. Se un giocatore giovane che segui, hai visto, lo conosci e dico di persona, non dai video, pensi sia forte puoi anche dargli 2-3 milioni in più. Il direttore sportivo in sede non ci deve stare, ma deve prendere e andare a seguire i giocatori dopo che l’area scouting lo ha segnalato".

Su Amrabat, possibile obiettivo del Milan: "E’ un giocatore importante, che ha fatto un grande Mondiale. Ma si è espresso a quei livelli in quel contesto, particolare. Amrabat non può giocare in tutte le squadre del Mondo, non ce lo vedo nel City, ma sì nel Tottenham, perché ha delle caratteristiche uniche, molto forti, ma dipende dal tipo di calcio che fa".

Sui giovani prospetti: "Ci sono tante realtà che lavorano bene sui giovani ed una è il Monaco, affrontata nei giorni scorsi dalla Fiorentina. A livello internazionale però vediamo 2000, 2001 e 2002 che hanno giocato da titolari i Mondiali: e basta vedere le realtà della Youth League, che fanno tanta fatica. Eppure all’estero giocano, non si capisce perché. Noi li facciamo giocare in amichevole. Vedo tanti giovani della Fiorentina che hanno giocato, bene, con avversari importanti in queste amichevoli, ma facciamoli giocare. Se un giovane è buono va messo e fatto giocare. Perché all’estero giocano e qui no? Vedo tanti ragazzi che arrivano fino a fare il salto in Primavera, poi lì vengono presi dall’estero. Non capisco questa cosa".