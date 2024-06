Galli su Emerson Royal: “Il brasiliano sembra convinto del progetto”

Il Milan in questa sessione di calciomercato ha fissato alcune priorità e una di queste è il terzino destro . La richiesta di Paulo Fonseca per questo ruolo è stata Emerson Royal del Tottenham , che la dirigenza sta trattando con gli Spurs. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Filippo Galli ha detto la sua sul brasiliano.

Le parole dell'ex rossonero su Emerson Royal

"Affare alla Hernandez? Quello fu un colpo perché Theo aveva 21 anni. Per Royal il Milan farebbe un investimento in linea con quelli della scorsa stagione. Come Theo 5 anni fa, però, anche il brasiliano sembra convinto del progetto: aspetto fondamentale, Fonseca ha bisogno di gente pronta a sposare la causa".