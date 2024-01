Gabbia: “Il mio sogno è sempre stato quello di giocare al Milan. Domani…”

Questa sera alle ore 21:00 il Milan di Stefano Pioli ospiterà a San Siro il Cagliari di Claudio Ranieri, nel match valevole per gli ottavi...

Questa sera alle ore 21:00 il Milan di Stefano Pioli ospiterà a San Siro il Cagliari di Claudio Ranieri, nel match valevole per gli ottavi di Coppa Italia. Sarà una gara importantissima per i rossoneri che vorranno dare continuità successo ottenuto nell'ultimo turno contro il Sassuolo. Queste le parole di Matteo Gabbia ai microfoni di SkySport.

Sei contento di essere tornato? “Sì, molto contento”.

Sei pronto? “Sono pronto, sono carico. Domani iniziamo. Speriamo che siano sei mesi belli per me e per la squadra dove possiamo toglierci delle belle soddisfazioni”.

Villareal: “Il mio sogno è sempre stato quello di giocare al Milan, poi chiaro che anche in Spagna al Villarreal mi trovavo molto bene. Si è creata questa situazione per quanto riguarda gli infortuni e sono stato molto felice che la società abbia pensato a me per aiutare la squadra ed è quello che cercherò di fare”.

Hai già sentito il mister? “Sì, mi ha chiesto se stessi bene. Principalmente come stessi dal punto di vista fisico e se fossi allenato. Col mister poi ho sempre avuto un bel rapporto, è stato bello risentirlo”.

Un messaggio per i tifosi? “L’obiettivo è cercare di farli felici il più possibile, far felici loro e far felici noi cercando di raggiungere grandi obiettivi. Forza Milan”.

Ritrovi Ibra da dirigente: “Non l’ho sentito ma è sempre lo stesso, è un personaggio importante. Sarà affascinante vederlo con una veste ed un ruolo diverso”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.