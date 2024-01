Ancora Gabbia: “Conosco questo ambiente, pronti per questi 6 mesi”

Il primo arrivo del Milan in questo calciomercato di gennaio è stato il ritorno di Matteo Gabbia , dopo i mesi in prestito al Villarreal . Il difensore rossonero ha parlato ai microfoni di Milan TV, toccando diversi argomenti.

Gli allenamenti: "Mi sono sempre allenato bene anche in Spagna per essere il migliore possibile. Conosco il mister e i compagni, questi giorni mi rinfrescheranno la memoria su cosa c'è da fare. Ma so dove sono, ho già vissuto questo ambiente, siamo pronti per questi 6 mesi dell'anno".