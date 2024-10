Oggi è il compleanno di Matteo Gabbia: gli auguri del club

25 anni oggi per Matteo Gabbia: tanti auguri rossoneri! Ecco il comunicato ufficiale del Milan in merito...

Sul sito ufficiale del Milan è presente un comunicato dove si legge: “Il rossonero è sulla sua pelle fin da quando aveva 13 anni, età dell'approdo nel nostro settore giovanile. Ma è indubbio che mai come nell'anno appena trascorso Matteo Gabbia sia definitivamente entrato nel cuore dei tifosi milanisti”.

Ancora il comunicato ufficiale

“L'attualità è quella di una vigilia importante, di Champions League, ma possiamo prenderci un momento per celebrare un ragazzo che ci ha regalato una grande gioia in questo inizio di stagione - il gol decisivo nel Derby - e che sin dal suo rientro dal prestito al Villarreal si è contraddistinto per un'eccellente continuità di rendimento, tanto da diventare un riferimento della difesa rossonera. Oggi Gabbia compie 25 anni e a lui vanno tutti i nostri migliori auguri!".