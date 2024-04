Furlani: “Rafa? Ha un contratto lungo, quindi rimane. Su Lopetegui…”

Termina qui la sfida dell'Allianz Stadium tra la Juventus di Massimiliano Allegri ed il Milan di Stefano Pioli . Il duello tra le due compagini termina a reti bianche, dopo una sfida non ricchissima di episodi offensivi. Scopriamo insieme le parole di Furlani ai microfoni di DAZN nel post gara di Juventus-Milan.

SMENTISCE CONTATTI CON LOPETEGUI?: "Sono stati fatti decine di nomi, ma noi stiamo programmando il futuro con il mercato. Non abbiamo vinto, ma questo è l'obiettivo".

ASPETTI DA MIGLIORARE: "Non fate domande tecniche a me, parlerà Zlatan e Geff. L'importante è migliorare ed ottenere successi in futuro".