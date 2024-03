Furlani: “Camarda? E’ un nostro tifoso, sono convinto che voglia restare”

Il Milan potrebbe avere nella prossima stagione una squadra Under 23 nella quale potrebbe giocare Francesco Camarda...

Stefania Palminteri Redattore 29 marzo 2024 (modifica il 29 marzo 2024 | 11:23)

Il Milan potrebbe avere nella prossima stagione una squadra Under 23 nella quale potrebbe giocare Francesco Camarda, che è ancora in attesa di firmare il suo primo contratto da professionista con il Diavolo. In merito a ciò, l'ad milanista Giorgio Furlani ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Le riflessioni sulla seconda squadra ci sono ormai da cinque-sei anni, ma il contesto regolatorio resta complicato. Camarda è un ragazzo cresciuto nel nostro settore giovanile, ha appena compiuto 16 anni e ci piacerebbe restasse sempre con noi segnando tanti gol in futuro con questa maglia.

E’ un tifoso rossonero come me, sono convinto che voglia rimanere in un progetto sportivo importante. Voglio precisare che certe cifre che sono uscite riguardo a ipotetiche richieste avanzate non sono assolutamente corrette, sono addirittura offensive per gli agenti, per il ragazzo e la sua famiglia".

