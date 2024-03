Furlani: “L’opportunità di tornare in Australia è emozionante per noi”

In mattinata, il Milan ha reso nota attraverso un comunicato ufficiale un'amichevole in Australia. Queste le parole del CEO Furlani...

Stefania Palminteri Redattore 6 marzo 2024 (modifica il 6 marzo 2024 | 11:23)

In mattinata, il Milan ha reso nota attraverso un comunicato ufficiale un'amichevole in Australia. I rossoneri il 31 maggio 2024 se la vedranno a Perth, nell'Octopus Stadium contro la Roma di Daniele De Rossi. Sarà in primo luogo una grande opportunità affinché tutti i tifosi rossoneri sparsi in Australia potranno abbracciare la propria squadra del cuore e seguire i propri idoli. Nel corso di questo viaggio si riallacceranno, dunque i rapporti con il paese oceanico, dove il Milan manca ormai da diversi anni.

Giorgio Furlani, CEO di AC Milan, ha voluto spendere due parole. — "L'opportunità di tornare in Australia è estremamente emozionante per noi. Siamo orgogliosi di essere stati scelti assieme all'AS Roma e grati al Governo del Western Australia per l'invito. La nostra presenza nel paese testimonia l'impegno verso la nostra fanbase internazionale e la volontà di rimanere più vicini ai nostri sostenitori in tutto il mondo, promuovendo un legame profondo e un senso di appartenenza all'interno della famiglia rossonera".

