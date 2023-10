Parla Galli: “L’addio di Maldini e Massara? Una mossa azzeccata”

A pochi giorni dallo scontro di campionato tra i rossoneri di Stefano Pioli e i bianconeri di Max Allegri ha detto la sua Filippo Galli

Il Milan si avvicina al tour de force più importante di questo inizio di stagione. Juve, Paris Saint Germain e Napoli sono un vero e proprio crocevia per la squadra di Stefano Pioli. A presentare questi match ci ha pensato Filippo Galli, che però non ha parlato solo di calcio giocato, ma anche della situazione societaria attraversata in questo ultimo periodo.

Ecco le dichiarazioni dell'ex Milan sulla dirigenza: "Mi ha colpito l’unità di intenti con cui tutto il club si è mosso in questo inizio di stagione. In estate la proprietà ha deciso di separarsi da Maldini e Massara, coloro che avevano costruito il Milan campione 2022, e di cambiare profondamente l’assetto interno". L'intervista non termina qua, visto che Galli ha fatto anche un paragone con il nuovo impianto dirigenziale.

"Poteva essere un rischio, ma i fatti dicono che si è rivelata una mossa azzeccata: tutti, da Cardinale a Furlani, da Moncada a Pioli, hanno remato nella stessa direzione. Hanno investito su giocatori di qualità e la squadra sta rispondendo alla grande". Nel frattempo, massima attenzione. L'annuncio lascia i tifosi senza parole: "Ecco chi vuole comprare il Milan" <<<

