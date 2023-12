Milan-Frosinone / Top e Flop del match di campionato: ecco chi sorprende

Terminata la sfida di campionato tra il Milan di Stefano Pioli e il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Ecco il top ed il flop di giornata

Appena terminata la sfida di campionato tra il Milan di Stefano Pioli e il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Una partita di assoluto livello tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto ed hanno dato il massimo dall'inizio alla fine. Ecco i giocatori che nel corso della sfida hanno sorpreso e quelli che hanno deluso. I top e il flop di serata.

TOP — Il top oggi è difficile da assegnare ad un solo giocatore. Sono diversi i calciatori che hanno sorpreso e si meriterebbero lo scettro di migliori in campo. Allo stesso tempo se dobbiamo darlo ad un calciatore scegliamo Luka Jovic. Un calciatore che ha sofferto tantissimo nel corso di questo avvio di campionato ed ora si sta per prendere finalmente le sue rivincite. La rete del vantaggio è messa a referto proprio dal calciatore serbo. Nel secondo tempo arriva anche un assist di primissimo livello per Tomori.

FLOP — Oggi è davvero difficile assegnare un flop. In realtà si è trattato di una partita praticamente mai in dubbio con una squadra sola in campo. Se proprio dobbiamo andare ad assegnare questo premio a qualcuno scegliamo Simone Romagnoli del Frosinone. Il calciatore non riesce mai a stare dietro alle scorribande del Milan e fa risultare lo stesso Jovic come uno dei migliori in campo.

