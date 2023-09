Frattesi: “Spalletti mi ha chiesto di aiutare dentro l’area e così ho fatto”

Dopo la doppietta di ieri in Nazionale ha parlato Davide Frattesi. Sentite le sue parole sull'Italia, ma non solo...

Microfonato dopo la partita di ieri sera dell'Italia vinta grazie ad una sua doppietta, Davide Frattesi ha detto: "E' stata una serata bellissima. Sono contento per i due gol che hanno portato i tre punti, quella era la cosa importante. Spalletti mi ha chiesto di dare una mano dentro l'area, è una cosa che mi piace fare ed è andata bene. Ho segnato due gol, spero di farne anche altri".

