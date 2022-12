Ordine: “Quello del Milan è un modello sostenibile. Mentre sulla Juve…”

"Leggendo le intercettazioni si capisce perfettamente cosa sia successo... Dopo aver vinto gli Scudetti, Agnelli ha pensato di fare all-in con Cristiano Ronaldo per vincere la Champions League, caricando di debiti eccessivi il bilancio del club; con la pandemia a deficit si è aggiunto altro deficit. Da qui il ricorso alla pratica della plusvalenza farlocca. Ricordiamoci, però, di una cosa: la Juve le plusvalenze non le ha fatte da sola, ma c'è qualcun altro con cui realizzarle... La vicenda, dunque, si allargherà a macchia d'olio: sono curioso di capire come andrà a finire e di vedere cosa dirà il ministro Abodi; lui dice che chi ha fatto plusvalenze farlocche hanno attentato alla legittimità del campionato. La UEFA dovrebbe solamente arrossire, perchè se si consente a due Stati, proprietà del PSG e del City, si è già fuori strada".