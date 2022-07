Franco Ordine: ” CDK è una pedina molto utile per Stefano Pioli”

Franco Ordine, noto giornalista ha parlato di Milan e Juventus al CorSport. "Se la Juve ha puntato sull’usato insicuro per provare a vincere subito, il Milan da tempo ha virato invece sul “nuovo affidabile”. Che è poi il format calcistico inedito per il calcio italiano varato da Elliott con il contributo prima di Boban e poi di Maldini. Esaltato dal lavoro di Stefano Pioli capace di esaltare le qualità di molti giovani debuttanti.

Certo, all’alba del rinascimento rossonero, coinciso con la fine del lockdown, c’è stato anche il ricorso a due leader dalla carta d’identità molto diversa. Prima Simon Kjaer per dare solidità alla difesa, poi Ibrahimovic per alzare l’intensità degli allenamenti e quindi spingere al massimo i motori del team. Ma sono rimasti casi isolati, come l’ultimo Giroud, autore dei gol che hanno tatuato lo scudetto numero 19 sulle maglie del Milan, arrivato l’estate scorsa. Adesso l’emblema del nuovo affidabile è questo ragazzo belga di 21 anni, Charles De Ketelaere, CDK come lo chiamano i tifosi nelle chat di riferimento. Preoccupati in questi giorni dal tira e molla, dalle aperture e dalle chiusure intervallate nel giro di qualche ora a scandire la trattativa che ieri ha regalato altre due “chicche” e promesso un finale esaltante. Entrambe hanno avuto per protagonista l’interessato, ormai deciso più che mai a giocare la prossima Champions con la maglia rossonera.