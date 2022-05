Kessie saluta il Milan: “Non potevo andarmene in modo migliore!”

Dalla prossima stagione Franck Kessie non vestirà più la maglia del Milan. Lo ha annunciato l’ivoriano su Instagram.

Dalla prossima stagione Franck Kessie non sarà più un giocatore del Milan. La notizia si conosceva da tempo, con l’ivoriano che ha deciso di non accettare il rinnovo offertogli dal club rossonero. Il centrocampista infatti aveva il contratto in scadenza a giugno 2022 e ha deciso di svincolarsi a parametro zero. L’avventura di Kessie proseguirà in Spagna con il Barcellona, con il quale ha firmato un contratto di quattro anni. Già a marzo l’ivoriano ha svolto le visite mediche di rito e da luglio potrà aggregarsi con il resto della squadra.