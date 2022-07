Barcellona: visite mediche e presentazione in corso per Kessié

Franck Kessié , ex centrocampista del Milan , sta svolgendo le visite mediche con il Barcellona , club con cui si è accordato fino al 30 giugno 2026 . Kessié è arrivato intorno alle ore 10:00 presso la 'Ciutat Esportiva Joan Gamper' per sottoporsi agli esami di rito. Propedeutici, ovviamente, alla firma del contratto che lo legherà ai catalani per le prossime quattro stagioni.

Il 2 giugno 2017 Franck Kessie si trasferì al Milan in prestito biennale con riscatto obbligatorio, per una cifra complessiva di circa 28 milioni di euro. Fa il suo esordio con la maglia rossonera, nonché nelle coppe europee, il 27 luglio seguente, durante la partita di andata del terzo turno preliminare di UEFA Europa League vinta per 1-0. Durante la stagione 2020-2021 veste per la prima volta la fascia di capitano del Milan il 29 ottobre 2020, dopo l'uscita di Alessio Romagnoli, nel secondo tempo della partita casalinga europea vinta per 3-0 contro lo Sparta Praga.