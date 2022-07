Kessie: ” Il Barca è il club più bello al mondo. Qui sono nati per vincere”

Franck Kessie, ex rossonero, ha parlato ai canali ufficiali del Barcellona. Le sue impressioni sul trasferimento in blaugrana.

PRIMI GIORNI – «L’accoglienza è stata molto calorosa. Tutto sta andando molto bene, mi hanno accolto tutti bene e sono diventati subito una seconda famiglia . Finora tutto sta andando alla grande, con lo staff, con i compagni. Questo club è fatto per vincere, quando ti arriva la chiamata non puoi esitare. Dal Barça ci si aspetta sempre il meglio, è il club più bello del mondo. Sono arrivati ​​nuovi giocatori e faremo il massimo».

SORPRESO DALLO STAFF – «Non direi, tutti conoscono l’idea del Barça, il modo in cui gioca. È una grande squadra, un sogno. Ha un’identità che non cambia, è sempre la stessa: tenere la palla, usare la tecnica. Tutti i giocatori qui sono bravi, molto bravi».

Franck Kessie inizialmente impiegato come difensore centrale, è stato poi schierato come mediano dall'allora allenatore del Cesena, Massimo Drago.

L'ivoriano è dotato di grande fisicità, alla quale unisce una buona tecnica di base e agonismo, è abile negli inserimenti offensivi e nel colpo di testa. Tali qualità, unite a corsa e a dinamismo, lo rendono un ottimo centrocampista, in grado di spostarsi repentinamente da un'area di rigore all'altra. È inoltre un ottimo rigorista: in carriera ha messo a segno 31 penalty su 36 calciati. Il 2 giugno 2017 si trasferisce al Milan in prestito biennale con riscatto obbligatorio, per una cifra complessiva di circa 28 milioni di euro.