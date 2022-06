Qui Nazionali – Pareggia la Francia, stasera c’è l’Italia

“Pareggio per la Francia di Deschamps all'Ernst Happel Stadion di Vienna contro l'Austria: 1-1 il risultato finale, al vantaggio austriaco di Weimann ha risposto Mbappé nel finale. Titolare sulla sinistra e in campo per 90' il nostro Theo Hernández, che si è ripreso un posto nell'11 iniziale dopo il turno di riposo contro la Croazia. Al contrario, panchina per Mike Maignan, che invece aveva preso il posto di Lloris tra i pali nel match precedente. Si complica ulteriormente la situazione dei transalpini - campioni in carica della manifestazione - nel Gruppo 1 di UEFA Nations League: a tre giornate dal termine comanda la Danimarca con 6 punti, davanti a Austria e Croazia a 4. Fanalino di coda appunto la Francia a 2 punti, una sconfitta e due pareggi nei primi tre incontri del raggruppamento”. Questo il comunicato ufficiale del Milan in merito.