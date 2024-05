Milan, dalla Francia una notizia spiazzante: “Fonseca non ha deciso”

Secondo il quotidiano francese La Provence, il Marsiglia non ha rinunciato al tecnico, nonostante per molte fonti sia a un passo dal Milan

Il Milan nelle prossime ore ufficializzerà la fine del rapporto con Stefano Pioli . E a breve giro di posta il club rossonero vuole chiudere anche l'accordo con il suo successore , per far partire il nuovo progetto tecnico.

Il candidato numero uno ormai da giorni è Paulo Fonseca , che da molte fonti è dato come vicinissimo alla panchina del Milan . Ma dalla Francia invece arriva una notizia in controtendenza con queste indiscrezioni.

Secondo quanto riferito dal quotidiano francese La Provence, il Marsiglia, nonostante le notizie uscite in Italia ieri, non ha rinunciato a Fonseca. E inoltre il tecnico portoghese non avrebbe ancora fatto la sua scelta, nonostante i media lo diano per certo come prossimo allenatore rossonero.