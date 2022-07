ForzaSkrillan, il nuovo contest per andare in trasferta con il Milan

“#ForzaSkrillan è la nuova ed esclusiva iniziativa organizzata da AC Milan in collaborazione con Skrill, Global Payments Partner del Club. Grazie a questa speciale collaborazione, tutti gli appassionati tifosi avranno la possibilità di unirsi alla squadra Campione d'Italia: allenarsi e giocare a Milanello è un sogno per tutti i rossoneri che, grazie a Skrill, potrebbe diventare realtà , e un fortunato vincitore avrà la possibilità di vivere un'esperienza unica!

Il contest permetterà a 10 tifosi di recarsi a Milanello per allenarsi e giocare un match 5 vs 5, sotto la supervisione delle legend Franco Baresi e Daniele Massaro. I cinque componenti della squadra vincitrice si sfideranno ai rigori nella fase finale che decreterà il vincitore, sotto gli occhi attenti di 4 giocatori rossoneri della prima squadra maschile. In palio, la possibilità di volare con la squadra in una trasferta europea a propria scelta, vivendo da vicino un'esperienza away con la tua squadra del cuore.