FORMAZIONI UFFICIALI Milan-Monza: le scelte dei due allenatori

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio di Milan-Monza, partita valida per la sedicesima giornata di campionato

Oggi alle 12:30 il Milan scenderà in campo contro il Monza per la sedicesima giornata di Serie A. I rossoneri sono alla ricerca di riscatto, dopo l’eliminazione dalla Champions League.

Inoltre i Diavoli sono consapevoli della necessità di tornare a raccogliere punti in campionato, così da non prendere troppo distacco dai vertici della classifica. In attesa del fischio d’inizio, vediamo di seguito le probabili formazioni di Milan-Monza: