Formazioni Ufficiali Milan-Hellas Verona: Pioli lancia Maldini e Giroud dal 1′

Ecco le formazioni ufficiali di Milan vs Hellas Verona, 8a giornata di Serie A. Il match si giocherà in un San Siro sold out

Redazione Il Milanista

Dopo la vittoria contro l'Atalanta nell'ultima giornata di campionato, prima della sosta per le Nazionali, il Milan alle 20.45 scenderà in campo contro l'Hellas Verona. Tanti gli assenti per i rossoneri come Mike Maignan, Alessandro Florenzi, Theo Hernandez e Brahim Diaz. Tornano, invece, tra i convocati Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud

Ecco le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Maldini, Rebic; Giroud.

A disposizione: Jungdal, Conti, Kalulu, Gabbia, Kjaer, Tonali, Castillejo, Krunic, Ibrahimovic, Leao, Pellegri.

Allenatore: Stefano Pioli

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic, Barak, Caprari, Kalinic.

A disposizione: Pandur, Berardi, Lasagna, Cetin, Cancellieri, Ruegg, Magnani, Bessa, Sutalo, Tameze, Hongla, Simeone.

Allenatore: Igor Tudor

La formazione arbitrale:

PRONTERA

MASTRODONATO – LANOTTE

IV: PATERNA

VAR: DI PAOLO

AVAR: LONGO