Fiorentina-Milan: ecco le formazioni ufficiali della partita. CDK e Rebic dal 1′

Tra pochi minuti scenderanno in campo Fiorentina (a quota 28) e Milan (a 47 punti in classifica) all'Artemio Franchi che per questa sera sarà sold out (circa 40mila le presenze: è record nell'era Commisso). Il pullman del Milan è arrivato poco fa allo stadio. Il match sarà visibile su DAZN, SKY (sui canali Sky Sport Uno canale 201, Sky Sport Calcio canale 202, Sky Sport 4K canale 213, Sky Sport canale 251; in streaming su SkyGo) e su NOW dalle ore 20.45. Gara valida per la 25a giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono reduci da due vittorie in campionato (il Milan contro la Dea a San Siro mentre la Viola contro l'Hellas Verona fuori casa). La Fiorentina non vince in casa dal 7 gennaio scorso (contro il Sassuolo).