Forbes- Un milanista inserito nella TOP 11 della Serie A

Il magazine Forbes ha annunciato la TOP11 del campionato italiano di Serie A del 2021. Tra i giocatori presenti troviamo anche Simon Kjaer.

Il prestigioso magazine statunitense Forbes, esperto in finanza e classifiche mondiali, ha voluto pubblicare anche quest' anno la migliore formazione del campionato di Serie A del 2021. Forbes specifica di aver inserito in lista solamente calciatori che hanno militato nei campi della Serie A per tutto l'arco del 2021. Quindi verranno esclusi elementi come Lukaku e Donnarumma che hanno lasciato l'Italia nella scorsa sessione di calciomercato. Nella Top 11 è stato inserito anche un calciatore rossonero, ovvero il difensore danese Simon Kjaer. Ad oggi il calciatore è lontano dal campo per via di un 'infortunio ai legamenti del ginocchio. Secondo il magazine, Simon è uno dei migliori centrali del campionato italiano. E' inoltre uno dei calciatori che hanno mostrato più continuità nel Milan, anche al di sopra di nomi come Kessie e Theo Hernandez.