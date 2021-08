Florenzi, il Milan congela la trattativa e pensa a Dalot e Odriozola

Secondo quanto riportato da Sky Sport la trattativa per il trasferimento di Alessandro Florenzi in rossoneri avrebbe subìto uno stop.

Dal proprio canale YouTube, il noto giornalista Mario Suma è intervenuto per parlare e commentare della trattativa che dovrebbe portare Alessandro Florenzi in

. Ecco le sue parole: "Vi dico cosa mi ha detto un collega giornalista, molto bravo, che ha parlato con Lucci o con il suo entourage: a giudizio del procuratore, l’operazione Florenzi si potrà concludersi entro le prossime 48 ore. Bisognerà adesso vedere quali saranno le linee di Milan e Roma. La determinazione dell’entourage di Florenzi è dunque di chiudere entro 48 ore, c’è questa determinazione. Ha declinato offerte dal Siviglia perché ha scelto il Milan. Vedremo se poi ci sarà bisogno di altro tempo ma c’è questo desiderio…"

Se la dirigenza di via Aldo Rossi dovesse riuscire a chiudere la trattativa sarebbe un colpo importante per la formazione di Stefano Pioli. Il Campione d'Europa, infatti, con la sua duttilità sarebbe un rinforzo non solo per la difesa, ma anche per il centrocampo dove potrebbe alternarsi a Saelemaekers sulla fascia.

Eppure se la trattativa sembrava proseguire spedita verso la fumata bianca, nelle ultime ore ha subìto un forte stop. Il motivo di questo rallentamento è soprattutto per le modalità di acquisto (o vendita). Il Milan vuole chiudere in prestito con diritto di riscatto, mentre la Roma preferirebbe l'obbligo. Non è da escludere, dunque, che alla fine l'accordo si potrebbe trovare sul prestito con diritto riscatto che diverrà obbligo qualora il club rossonero dovesse centrare determinati obiettivi.

Ma secondo quanto riportato dall'emittente satellitare di Sky Sport Paolo Maldini e Frederic Massara, nelle ultime ore, starebbero rivalutando Diogo Dalot del Manchester United e Alvaro Odriozola del Real Madrid. Un modo di cautelarsi se e qualora la trattativa per il terzino giallorosso non dovesse vede la luce. Dalot e Odriozola, rimangono i preferiti, ma trovare l'accordo con le rispettive società (che vogliono monetizzare) non è impresa semplice.