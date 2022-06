Flick: “Vittoria più che meritata, ora in vacanza con tranquillità”

Hans-Dieter Flick è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria della sua Germania contro l'Italia e ha detto: "In primo luogo voglio ringraziare la squadra perché ha investito moltissimo, si è allenata bene. Dopo tre pareggi alcune cose non sono state buone. Oggi per noi, per la squadra, è stato uno stress-test. Era importante vincere. Devo fare enormi complimenti alla squadra, anche per come hanno giocato a calcio. Abbiamo compiuto tutti gli obiettivo, bene in attacco. Iniziato con un pressing alto, la vittoria è più che meritata. Possiamo andare in vacanza tranquillamente, una buona fine per tutti. Dobbiamo analizzare tutte le gare e a settembre fare anche meglio. Non tutto è stato buono".