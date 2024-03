Verso Fiorentina-Milan: le ultime sulla probabile formazione dei rossoneri

In attacco Pioli non cambia. Pulisic dovrebbe scendere in campo nuovamente da titolare. Poi Leao a sinistra, Giroud al centro e Loftus-Cheek alle loro spalle. In difesa il tecnico rossonero deve gestire: Kjaer non sta benissimo e non sarà convocato. Kalulu è infortunato. Al fianco di Tomori uno tra Thiaw e Gabbia: entrambi sono rimasti a lavorare a Milanello durante la sosta, il tedesco è favorito per una maglia da titolare. A centrocampo ci sono tantissime opzioni, anche grazie al ritorno di Pobega: Bennacer, rientrato in anticipo dagli impegni con l’Algeria per un piccolo fastidio fisico, ha superato i problemi ed è pronto per giocare da titolare contro la Fiorentina. A fare coppia con lui sarà molto probabilmente Reijnders, al momento in vantaggio su Musah e Adli.