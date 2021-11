Fiorentina-Milan, Kjaer: “Vlahovic? Stasera vince lui. E Gabbia…”

Le dichiarazioni rilasciate nel post-partita della sfida fra il Milan di Pioli e la Fiorentina di Italiano.

Il Milan è tornato in campo questa sera contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, dopo la sosta per le Nazionali. Al termine della sfida del Franchi è intervenuto Kjaer nel post partita del match. Queste le sue dichiarazioni .

SULLA PARTITA - "Il calcio è un gioco di ruoli. Ogni tanto paghi tanto. Dobbiamo migliorare, anche se succede solo una volta in un anno... Abbiamo avuto un buon aspetto mentale, creando tante occasioni. Abbiamo pagato gli errori. Non ho la sensazione che loro abbiano creato tanto, ma sono stati molto forti sui nostri errori. Ogni tanto è un po' più facile accettare una sconfitta, perché si tratta di errori. Ma vinciamo insieme e perdiamo insieme, non è l'errore del singolo".