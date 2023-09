Il figlio di Maldini smette a 27 anni: ecco qual è il suo futuro

Portare un cognome importante può essere un fardello pesante. Nel calcio poi per i figli d'arte è sempre stato difficile imporsi. E' il caso anche di Christian Maldini . Il figlio maggiore dell'ex capitano e dirigente del Milan Paolo ha deciso di dire basta al calcio giocato all'età di 27 anni .

La sua ultima esperienza da giocatore era stata al Lecco in Serie C, con appena tre presenze all'attivo. Il classe 1996 però non abbandonerà il mondo del calcio. Il figlio di Paolo infatti inizierà a lavorare nella scuderia di Giuseppe Riso.