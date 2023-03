Figc, il calcio italiano scende in campo contro il razzismo

Mentre la Serie A è ferma per gli impegni delle nazionali , la Figc , sul suo sito ufficiale, ha reso nota una nuova iniziativa contro il razzismo. I dettagli: "Il calcio italiano rinnova il suo impegno contro la discriminazione razziale . La Federazione Italiana Giuoco Calcio , i suoi Settori, le sue Divisioni e tutte le componenti federali inviano un messaggio univoco in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale : dopo il successo dello scorso anno, la squadra del calcio italiano al completo scende di nuovo in campo con la campagna #UnitiDagliStessiColori . Un progetto di sensibilizzazione che verrà declinato in diverse forme e che è promosso in continuità con quanto discusso nel tavolo permanente di lavoro sull’antidiscriminazione istituito in FIGC nel febbraio 2022.

Nel fine settimana di campionato dell'8 aprile gli striscioni #UnitiDagliStessiColori saranno esposti sui campi di A, B e C maschile, mentre i direttori di gara vestiranno la t-shirt della campagna. Nei week-end del 25-26 marzo e del 1-2 aprile si mobiliterà anche la grande famiglia del calcio dilettantistico. La Divisione Calcio Femminile esporrà lo striscione in occasione della gara Inter-Juventus del 25 marzo e anche in questo caso la quaterna arbitrale indosserà la t-shirt durante l’ingresso in campo delle squadre, mentre la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale diffonderà la campagna il 25 marzo (6ª giornata Lombardia a Milano e 5ª giornata Piemonte-Valle D’Aosta a Savona) e anche il 1° aprile (gare del Veneto) a Verona. Il testo relativo alla campagna antidiscriminazione verrà letto anche prima dell’inizio delle gare dei campionati nazionali Under 17 Serie A e B, Under 17 e Under 15 Serie C in programma il prossimo weekend (totale di 80 gare). Lo stesso avverrà, per quanto riguarda i campionati della Lega Nazionale Dilettanti, nel weekend del 25 e 26 marzo (compresi anticipi e posticipi) per i campionati di Serie C femminile, per i campionati nazionali di calcio a 5 maschili e femminili e per tutti i campionati regionali e provinciali di calcio a 11 e calcio a 5 maschili e femminili, e nel weekend del 1° e del 2 aprile per il campionato maschile di Serie D".