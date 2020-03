Figc, Gravina: “I calciatori accettino taglio stipendio”

Un problema grave e globale come quello del Coronavirus deve obbligare tutti a fare sacrifici e rinunce. A sostenerlo il boss della Figc Gabriele Gravina il quale si è mostrato perentorio sul tema riduzione dei salari per coloro che giocano in Serie A e ricevono compensi milionari.

“Stiamo attraversando un’emergenza storica, una crisi mai vissuta prima se non durante la Seconda Guerra Mondiale”, ha affermato a Il Giornale. “La realtà esige provvedimenti che rispondano ai criteri della solidarietà e della sopravvivenza del calcio. Le resistenze, in materia, non sono consentite”.