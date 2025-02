Feyenoord-Milan, le probabili formazioni: ci sono Gimenez e Joao Felix

Questa sera alle 21 il Milan affronterà il Feyenoord a Rotterdam, nella gara di andata dei playoff di Champions League . Il ritorno poi sarà martedì prossimo alle 18:45 a San Siro. In palio c'è un posto agli ottavi di finale , obiettivo imprescindibile per il Diavolo.

Sergio Conceicao sembra aver trovato la giusta formula con i 4 giocatori offensivi tutti in campo: Leao, Pulisic, Joao Felix e Gimenez. Il tecnico a centrocampo non potrà contare sullo squalificato Musah, sull'infortunato Loftus-Cheek e su Bondo, che non è in lista Uefa. In mediana, quindi, ci saranno gli imprescindibili Fofana e Reijnders. Confermata la difesa.